Забывшую о своих обязанностях мать-алиментщицу наказали в Новоуральске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Новоуральске 40-летнюю мать двух девочек привлекли к уголовной ответственности за нежелание платить алименты. Женщину наказали шестью месяцами принудительных работ.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, женщина накопила задолженность перед своими детьми на сумму свыше 2 миллионов рублей. Она не работала, не обращалась в центр занятости и постоянно переезжала, из-за чего приставам было непросто её найти. Воспитанием двух девочек занимался отец.Однажды женщину привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, но никаких выводов мать-алиментщица для себя не сделала и продолжила скрываться.В конце концов её всё равно нашли. Женщина, желая избежать уголовной ответственности, показала приставам чек о покупке канцелярских товаров своим дочерям на сумму чуть более 3 тысяч рублей, но они не поверили в искренность матери, решив, что она лишь создаёт видимость, поскольку эти траты несопоставимы с общей суммой задолженности. На женщину возбудили уголовное дело, и суд приговорили её к принудительным работам.Сообщается, что она уже отбывает наказание и выплачивает алименты. Ещё 10% с её зарплаты удерживается в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+