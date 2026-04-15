Жителя Серова оштрафовали за запуск квадрокоптера





сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Установлено, что 8 марта 2026 года утром над территорией города Серова местным жителем осуществлялся запуск принадлежащего ему квадрокоптера без соответствующих разрешений органа местного самоуправления и организации воздушного движения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове местного жителя оштрафовали за запуск квадрокоптера без получения специального разрешения и без постановки беспилотного воздушного судна на учёт в Росавиацию.Известно, что квадрокоптер весил всего полкилограмма.На мужчину составили два протокола: по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и по части 5 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). В качестве наказания он получил два штрафа на общую сумму 32 тысячи рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+