Жителя Серова оштрафовали за запуск квадрокоптера
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Серове местного жителя оштрафовали за запуск квадрокоптера без получения специального разрешения и без постановки беспилотного воздушного судна на учёт в Росавиацию.
На мужчину составили два протокола: по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и по части 5 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). В качестве наказания он получил два штрафа на общую сумму 32 тысячи рублей.
«Установлено, что 8 марта 2026 года утром над территорией города Серова местным жителем осуществлялся запуск принадлежащего ему квадрокоптера без соответствующих разрешений органа местного самоуправления и организации воздушного движения»,
– сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Известно, что квадрокоптер весил всего полкилограмма.
На мужчину составили два протокола: по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и по части 5 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). В качестве наказания он получил два штрафа на общую сумму 32 тысячи рублей.
