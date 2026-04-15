Екатеринбуржцы готовы платить больше пунктуальным грузчикам

12.29 Среда, 22 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На рынке бытовых грузоперевозок в Екатеринбурге меняются критерии выбора исполнителей: наряду с ценой горожане всё чаще обращают внимание на сохранность вещей, пунктуальность и уровень сервиса. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуг» и «Авито Рекламы».

По данным площадки, стоимость остаётся главным фактором при выборе грузчика для 69% респондентов, но ещё 45% ориентируются на скорость и соблюдение сроков, а 43% – на отзывы и рейтинг. Как отмечает руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» в «Авито Услугах» Евгения Лазарева, переход от ценовой конкуренции к фокусу на доверии – один из важных трендов на рынке грузоперевозок.

«Опрос показал, что более двух третей екатеринбуржцев готовы платить грузчикам больше, если это гарантирует сохранность имущества и пунктуальность – это подтверждает формирование устойчивого спроса на качество сервиса. Исполнители, которые смогут подтвердить ответственность и соблюдение сроков, получают существенное преимущество»,

– подчеркнула Евгения Лазарева.


Чаще всего услуги грузчиков в Екатеринбурге заказывают для доставки крупногабаритных покупок, таких как холодильники, стиральные машины и диваны. На втором месте – перевозка мебели и техники при ремонте, на третьем – переезд. Помимо погрузки и разгрузки екатеринбуржцы нередко заказывают подъём вещей на этаж без лифта, разборку и сборку мебели, а также подключение техники и установку отдельных предметов интерьера.

В исследовании также отмечается, что при поиске грузчиков заметную роль играет онлайн-реклама. Чаще всего респонденты обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, и лишь затем — на поисковые системы и социальные сети. По словам представителей сервиса, это говорит о том, что для клиентов всё важнее становятся не только цена, но и понятные признаки надёжности исполнителя: соблюдение сроков, отзывы, рейтинг и бережное отношение к вещам.

«Это напрямую влияет и на роль рекламы: она должна не просто привлекать внимание, а сразу показывать, на чём строится предложение исполнителя. Чаще всего к финальному выбору в Екатеринбурге приводят сайты с объявлениями и маркетплейсы. На таких площадках эффективно работают рекламные сообщения, которые помогают быстро оценивать условия и принимать решение»,

– говорит Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Половина уральцев тратится на хобби и увлечения
15 апреля 2026
60% екатеринбуржцев готовы брать мебель «с рук»
16 апреля 2026
Kia Rio и LADA Vesta вошли в число самых популярных авто с пробегом на Урале
15 апреля 2026
Жители Свердловской области разместили более 400 объявлений на Авито с тегом #яПомогаю для помощи Дагестану
17 апреля 2026

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
