Екатеринбуржцы готовы платить больше пунктуальным грузчикам





– подчеркнула Евгения Лазарева. «Опрос показал, что более двух третей екатеринбуржцев готовы платить грузчикам больше, если это гарантирует сохранность имущества и пунктуальность – это подтверждает формирование устойчивого спроса на качество сервиса. Исполнители, которые смогут подтвердить ответственность и соблюдение сроков, получают существенное преимущество»,





– говорит Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств. «Это напрямую влияет и на роль рекламы: она должна не просто привлекать внимание, а сразу показывать, на чём строится предложение исполнителя. Чаще всего к финальному выбору в Екатеринбурге приводят сайты с объявлениями и маркетплейсы. На таких площадках эффективно работают рекламные сообщения, которые помогают быстро оценивать условия и принимать решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На рынке бытовых грузоперевозок в Екатеринбурге меняются критерии выбора исполнителей: наряду с ценой горожане всё чаще обращают внимание на сохранность вещей, пунктуальность и уровень сервиса. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуг» и «Авито Рекламы».По данным площадки, стоимость остаётся главным фактором при выборе грузчика для 69% респондентов, но ещё 45% ориентируются на скорость и соблюдение сроков, а 43% – на отзывы и рейтинг. Как отмечает руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» в «Авито Услугах» Евгения Лазарева, переход от ценовой конкуренции к фокусу на доверии – один из важных трендов на рынке грузоперевозок.Чаще всего услуги грузчиков в Екатеринбурге заказывают для доставки крупногабаритных покупок, таких как холодильники, стиральные машины и диваны. На втором месте – перевозка мебели и техники при ремонте, на третьем – переезд. Помимо погрузки и разгрузки екатеринбуржцы нередко заказывают подъём вещей на этаж без лифта, разборку и сборку мебели, а также подключение техники и установку отдельных предметов интерьера.В исследовании также отмечается, что при поиске грузчиков заметную роль играет онлайн-реклама. Чаще всего респонденты обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, и лишь затем — на поисковые системы и социальные сети. По словам представителей сервиса, это говорит о том, что для клиентов всё важнее становятся не только цена, но и понятные признаки надёжности исполнителя: соблюдение сроков, отзывы, рейтинг и бережное отношение к вещам.Мероприятие для возрастной категории 18+