В МТС поделились подробностями о продаже сим-карт на Авито
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В МТС прокомментировали появление своих сим-карт с саморегистрацией на Авито. Пользователь может выбрать номер и регион подключения, а затем забрать симку в пункте выдачи заказов.
Напомним, ранее в Авито рассказали о запуске продаж сим-карт нескольких операторов на площадке. Сделка проходит по стандартной схеме сервиса: покупатель заказывает сим-карту с доставкой и получает её в пункте выдачи, после чего продавец получает деньги. В спорных ситуациях решить проблему помогает служба поддержки.
Директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров отметил, что продажа сим-карт вместе с сопутствующими товарами оказалась востребованной у покупателей.
«Пользователь уже купил смартфон, и ему удобно здесь же подключить тариф. Для части аудитории это способ закрыть сразу две задачи в одном заказе»,
– сказал Андрей Елизаров.
Напомним, ранее в Авито рассказали о запуске продаж сим-карт нескольких операторов на площадке. Сделка проходит по стандартной схеме сервиса: покупатель заказывает сим-карту с доставкой и получает её в пункте выдачи, после чего продавец получает деньги. В спорных ситуациях решить проблему помогает служба поддержки.
На Авито появились сим-карты МТС, МегаФона и Yota
17 апреля 2026
17 апреля 2026
Каждая третья сделка на рынке спецтехники совершается онлайн
13 апреля 2026
13 апреля 2026
Половина уральцев тратится на хобби и увлечения
15 апреля 2026
15 апреля 2026