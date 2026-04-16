В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о «хищении» квартиры
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенническом хищении квартиры с помощью поддельных документов. Виновным признан Пётр Базылеев.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, Базылеев сначала оформил на себя доверенность на право распоряжения недвижимостью, а затем с помощью поддельного договора купли-продажи и других документов зарегистрировал на себя переход права собственности на квартиру стоимостью 4,5 миллиона рублей. Этим Пётр Базылеев не ограничился и, получив доступ к личному кабинету потерпевшего на «Госуслугах», оформил займ на 2,1 миллиона рублей.
Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и с учётом позиции прокурора и частичного сложения с наказанием по приговору, вынесенному в ноябре 2025 года, назначил 12 лет 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Отмечается, что Базылеев действовал вместе с соучастником – уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.
