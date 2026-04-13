Антитеррористические учения проходят в школах Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В рамках всероссийских антитеррористических учений школы Свердловской области проверяют на готовность к угрозам.
Как сообщает «Четвёртый канал», одна из таких проверок прошла в екатеринбургской школе № 131. По легенде учений, в здание ворвался вооружённый мужчина, обезвредил охранника и направился к кабинетам, где шли уроки. Ученики забаррикадировались в классах и стали ждать помощи.
Вканале антитеррористической комиссии региона «Антитеррор Урал» сообщили, что в школах отрабатывались три разных сценария, и вооружённое нападение – лишь один из них. Другие легенды предусматривали проверку действий при атаке БПЛА и обнаружении взрывного устройства.
«После сигнала тревоги на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и медики. По сценарию нападавший не смог попасть ни в один класс»,
– рассказал ресурс.
