Снег, дождь и гололедицу прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о перепадах температуры в Свердловской области, которые будут сопровождаться появлением гололедицы в утреннее и ночное время.
В четверг, 23 апреля, в регионе снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром гололёд. Температура ночью -4...+1°C, на севере до -7°C; днём +6...+11°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью около 0°C, преимущественно без осадков; днём +7...+9°C, дождь и мокрый снег. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 24 апреля, в Свердловской области мокрый снег и дождь, гололедица. Температура ночью -4...+1°C, на севере до -6°C; днём +8...+13°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +2...+4°C, небольшой дождь; днём +10...+12°C, без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
