14:58 | 29.07.2020

Фото: Евгений Куйвашев/ Instagram.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о кадровых изменения в системе здравоохранения региона. Об этом он сообщил в своем Instagram.



Так, Куйвашев назначил нового министра здравоохранения Свердловской области. Им стал главный врач ДГКБ №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.



«Я благодарен Андрею Игоревичу Цветкову за работу на посту министра, которая была особенно сложной в период пандемии. Также уверен, что Андрей Александрович Карлов отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства», – написал Куйвашев.



Добавим, экс-министр здравоохранения Андрей Цветков назначен на пост советника губернатора Свердловской области по вопросам медицины.



«Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области», – говорится в посте.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»