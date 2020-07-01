В Полевском телефонные шутники «заминировали» 20-ти подъездный жилой дом

В Полевском неизвестные злоумышленники 27 июля «заминировали» 5-ти этажный 20-ти подъездный многоквартирный жилой дом из 210 квартир. Жильцы, только пришедшие после рабочего дня домой, были вынуждены эвакуироваться, на место приехала полиция. По предварительным данным, взрывное устройство не обнаружено, телефонные «террористы» решили просто «пошутить». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По предварительной информации, таким образом жильцам могли отомстить телефонные мошенники – на днях местную пенсионерку пытались «развести» по телефону на деньги, однако она не повелась на поводу у преступников. После этого они якобы и решили взбодрить весь дом. Добавим, что это всего лишь одна из версий.