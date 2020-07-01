В Екатеринбурге ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

21:10 | 21.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге ищут 35-летнего Довбня Дмитрия Витальевича. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.



Местонахождение Дмитрия Витальевича неизвестно с 16 июля.



Рост мужчины 170 сантиметров, он нормального телосложения. У Дмитрия русые волосы, голубые глаза. Отмечается, что он носит очки.



В последний раз пропавшего видели одетым в темно-синюю футболку с белым рисунком, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки на белой подошве.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Дмитрия Витальевича, просят сообщать ее по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»