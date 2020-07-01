В Екатеринбурге ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Местонахождение Дмитрия Витальевича неизвестно с 16 июля.
Рост мужчины 170 сантиметров, он нормального телосложения. У Дмитрия русые волосы, голубые глаза. Отмечается, что он носит очки.
В последний раз пропавшего видели одетым в темно-синюю футболку с белым рисунком, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки на белой подошве.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Дмитрия Витальевича, просят сообщать ее по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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