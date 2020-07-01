Росздравнадзор выявил нарушения в лечении больных COVID-19 в Свердловской области

20:43 | 21.07.2020

Фото: polit74.ru

Росздравнадзор в ходе проверки работы минздрава Сверддовской области выявил ряд нарушений в лечении пациентов с коронавирусом, об этом рассказали в ведомстве.



Нарушения были выявлены в организации медпомощи, профилактике, диагностике и работе с пациентами с COVID-19.



Было установлено, что в регионе есть нарушения в сроках проведения и предоставления результатов исследований лабораториями. Также в области низкий охват исследований пациентов с ОРВИ и гриппом.



Согласно данным о проверке перепрофилированного коечного фонда, в некоторых медорганизациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество ранее перепрофилированных мест. Кроме того, не во всех организациях достаточно врачей и оборудования для лечения пациентов.



После проведенной проверки Росздравнадзор выдал предписание, согласно которому в Свердловской области необходимо принять меры по устранению нарушений. Информацию направили в генпрокуратуру и Минздрав РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»