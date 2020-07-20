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12:54 | 21.07.2020

Фото: coronavirus-monitor.net

От коронавируса на Среднем Урале скончались еще 10 человек

За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса умерли еще десять человек. Общее число скончавшихся достигло 205.

Сегодня стало известно еще о 227 случаях заражения коронавирусом на Среднем Урале. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 18 250 человек.

Состояние 184 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. 849 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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