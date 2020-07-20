В Свердловской области обновлена карта распространения коронавируса

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области. По данным на 20 июля, в регионе выявлено 18 023 случая заражения COVID-19. Выздоровели 12 092 свердловчанина, умерли от вируса 195 человек.На данный момент больше всего заражений коронавирусом выявлено в Екатеринбурге (11 463). Затем в антирейтинге идет Нижний Тагил (962), Верхняя Пышмы (454), Первоуральск (439) и Берёзовский (369).Напомним, что вчера, 20 июля, в области подтвердили еще 234 случая коронавируса. Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также продлен масочный режим на всей территории области.