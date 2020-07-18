Ребёнок серьёзно пострадал в аварии на Среднем Урале

17:23 | 19.07.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 19 июля, в Свердловской области на 72 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошла авария с участием такси.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, водитель (стаж составляет 4 года) съехал с проезжей части, в результате чего машина перевернулась. В момент ДТП в автомобиле возвращались домой из Екатеринбурга в Реж отец с шестилетним сыном.



В ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом свода черепа и рваные раны. Мальчика сначала госпитализировали в Режевскую больницу, а затем перевезли в ДМБ №9 Екатеринбурга. Кроме того, в результате аварии пострадал 31-летний водитель.



Пострадавший ребёнок ехал на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, которое было не зафиксировано. Из-за того, что мальчик не был пристёгнут, в момент удара его выбросило из автомобиля на несколько метров вместе с креслом.



По словам отца мальчика, по пути он заснул и проснулся только от сильного удара.



Сотрудники ГИБДД выяснят, сколько часов водитель находился за рулём перед аварий. По предварительным данным, он мог уснуть. В 2020 году он семь раз привлекался к административной ответственности. Также известно, что мужчина имеет неоплаченные штрафы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»