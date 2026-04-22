Свердловские власти заявили о готовности аграриев к посевной кампании
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти заявили, что местные аграрии полностью готовы к посевной кампании. В 2026 году планируют засеять около 760 тысяч гектаров земли.
Напомним, по итогам 2025 года Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по инновационности в агропромышленном комплексе.
«Традиционно почти половина посевной площади отведена под кормовые культуры, 41,5% – под зерновые и зернобобовые, 7,8% – под масличные, 4,3% – под картофель, 0,6% – под овощи открытого грунта»,
– написал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер.
22 апреля 2026
