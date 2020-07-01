Губернатор Свердловской области сделает «кадровые выводы» после визита Мурашко

18:51 | 17.07.2020

Фото: oblgazeta.ru

После визита главы Минздрава РФ Михаил Мурашко в Екатеринбург губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал сделать «кадровые выводы» и исправить ситуацию со здравоохранением.



Как сообщает «Коммерсант-Урал», на сегодняшним совещании в уральской столице Мурашко раскритиковал работу минздрава Свердловской области. Регион назвали одним из худших в стране по организации здравоохранения.



«Неоднократно отмечалось, что ошибки регионального минздрава в организации работы привели к росту смертности по разным направлениям», — цитирует «Коммерсант-Урал» одного из участников совещания.



Напомним, также глава Минздрава поддержал упразднение горздрава Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»