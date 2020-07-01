В Екатеринбурге расширят дорогу на Щербакова

В этом году в Екатеринбурге начнется расширение дороги на улице Щербакова. Об этом стало известно сегодня в ходе объезда города вице-мэром Екатеринбурга Александром Ковальчиком.В связи со строительством «золотого» автовокзала нагрузка на улицу, которая и без того перегружена общественным транспортом, заметно вырастет. Особенно на участке дороги под мостом, где часто отмечаются пробки и заторы.«Приступаем к расширению дороги под мостом на улице Щербакова, у нас добавится по одной полосе в каждую сторону. Реконструкция планируется в два этапа. Сначала мы будем делать со стороны Химмаша в сторону центра, потом со стороны центра в сторону Химмаша», – сообщил начальник строительного управления общества «Малышева, 73» Станислав Янковский.Работы начнутся в августе: движение транспорта, по словам исполнителя, будет ограничено лишь частично. Закончить расширение дороги планируется к концу следующего года.