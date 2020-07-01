Волонтеры ищут пропавшую без вести свердловчанку

17:06 | 16.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 32-летней жительницы села Кочневское Белоярского городского округа. Алена Викторовна Федорова (Киприянова) ушла из дома 12 июля и не вернулась.



Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, цвет волос блонд, серо-зеленые глаза. В качестве особой приметы указан шрам на носу.



Женщина может передвигаться на автомобиле Hyundai Solaris серо-голубого цвета с госномером 434.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88 и Елене 8-922-161-16-21.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»