На Широкой Речке в Екатеринбурге появится «Тёплый Стан»

15:26 | 15.07.2020

Фото: документ

В Екатеринбурге территории, расположенной на Широкой Речке, будет присвоено наименование «Тёплый Стан». Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский.



Как говорится в документе, проект планировки и межевания участка уже утверждены Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.



Отмечается, что сведения о присвоении наименования будет размещено в государственном адресном реестре.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»