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09:47 | 15.07.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

На Шарташе спасли утонувшего трехлетнего мальчика

В отдел полиции Екатеринбурга вчера, 14 июля, около 15:00 поступило сообщение о том, что на озере Шарташ утонул трехлетний мальчик. Инцидент произошел в районе пляжа «Пески».

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ребенок отдыхал на пляже вместе с 33-летней матерью и ее 42-летним сожителем. Мальчик плавал на надувном круге около пирса, а мама в это время находилась примерно в 20 метрах от воды. Около 15:00 они решили отправиться домой. Женщина начала собирать вещи, а отчим отошел, чтобы купить воды. Вернувшись, он увидел, что круг, на котором плавал мальчик, пуст. Сразу после этого мужчины, находившиеся в воде, вынесли на берег ребенка. Он уже не дышал.

— К счастью, на пляже находился мужчина, окончивший курсы оказания медицинской помощи. Он предпринял первичные реанимационные мероприятия, а через некоторое время подоспели дежурившие рядом сотрудники МЧС. Благодаря своевременным действиям спасателей в течение 8 минут осуществлявшим непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, ребенок вновь задышал. Бригада скорой помощи госпитализировала мальчика в реанимацию ДГБ № 9, — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

По результатам проверки полицейские привлекли мать пострадавшего мальчика к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

— Полиция в очередной раз призывает граждан внимательно следить за несовершеннолетними детьми и не допускать их нахождения в воде без сопровождения взрослых. Как показал данный случай, даже непродолжительное отсутствие контроля за ребенком может привести к трагедии, — добавили в УМВД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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