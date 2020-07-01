На трассе Екатеринбург – Тюмень введено реверсивное движение

15:45 | 14.07.2020

Фото: Яндекс. Карты

На 221 километре автодороги P-351 Екатеринбург – Тюмень ввели реверсивное со светофорным регулированием, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



Изменения связаны с проведением ремонтных работ на мосту через реку Суетка. Ремонт продлится до 15 октября 2020 года.



Водителей просят учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»