Ещё 245 свердловчан заразились коронавирусом

12:36 | 14.07.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 обнаружен у 16372 человек.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+181), Алапаевска, Артемовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Пышминского, Талицкого и Тугулымского городских округов.



Состояние 205 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 945. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписаны 359 человек. Всего вылечились 10323 пациентов.



Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 172.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»