Свердловчанин пытался убить шурина бензопилой

14:45 | 13.07.2020

Фото: riabir.ru

Жителя Сухоложского района признали виновным в покушении на убийство брата жены. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



В декабре прошлого года подсудимый находился у себя дома и распивал самогон, а затем позвонил своему шурину, чтобы пригласить в гости. Брат жены вскоре прибыл, но между мужчинами внезапно произошел конфликт. На почве ссоры подсудимый вооружившись бензопилой зашел в дом и запустил ее. Шурин, услышав звук инструмента, понял, что бензопила может применена против него. Он тут же скрылся в одной из комнат и стал держать дверь, чтобы злоумышленник к нему не проник.



Деревянная дверь не стала препятствием для подсудимого. Он пропилил её, а шурин вынужден был отпустить удерживаемую ручку двери. После этого мужчина попытался работающей бензопилой нанести удар своему родственнику. Спасая свою жизнь, потерпевший отбивал пилу голыми руками, что привело к травмированию кисти руки и бедра. После того, как бензопилу удалось вырвать из рук злоумышленника, потерпевший покинул место происшествия.



– В ходе судебного рассмотрения потерпевший просил суд не назначать подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, в том числе потому, что у него на иждивении имеется двое детей. Приговором суда, вступившим в законную силу, подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – сообщили в пресс-службе СКР.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»