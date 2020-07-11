В Екатеринбурге заминировали Северный автовокзал

15:48 | 12.07.2020

Фото: lnwvma / Instagram.com

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Северный автовокзал. Об этом сообщает портал Е1.ru.



По словам очевидцев, которые в это время находились либо на самом автовокзале, либо в автобусах, пассажиров не выпускали из автобусов.



«Сейчас все проверяют. Ждём в автобусе, когда все проверят. Уже были в автобусе, должны были начать ехать, но сказали, что заминировали вокзал. Сотрудники, пассажиры ждали на перроне. Ходила собака. Сказали быть на местах»,– рассказала изданию одна из очевидцев происшествия.



На место выезжали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Проверку автовокзала осуществляли кинологи с собаками.



В полиции от комментариев отказались, сказав, что сделают это позже, сообщили, по итогам проведенной проверки.

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