На Среднем Урале от COVID-19 умерли 157 человек

12:56 | 12.07.2020

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали один случай смерти больного COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 157.



На Среднем Урале за сутки зарегистрировали ещё 286 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 15909 человек. Выписано 68 человек. Всего вылечились 9896 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»