На Урале оперативники ликвидировали зал с игровыми автоматами

В Свердловской области оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД пресечена деятельность незаконного подпольного игорного клуба. Заведение было расположено в поселке городского типа Верх-Нейвинский. Ликвидировать зал удалось благодаря слаженным и грамотным действиям оперативников УЭБиПК и общественников, представляющих проект «Народный контроль» «Единой России».Как рассказал veved.ru координатор проекта Дмитрий Чукреев, заведение было расположено на улице Ленина в подвальном помещении двухэтажного нежилого здания, бывшего кафе. Никаких опознавательных знаков на входе не было, игроки проходили внутрь, предварительно позвонив охраннику на сотовый телефон.В помещении было обнаружено 20 игровых автоматов (из них два в нерабочем состоянии), также здесь находились охранник, администратор и трое игроков. Игровое оборудование впоследствии будет изъято, устанавливается организатор незаконного игорного бизнеса.По предварительным данным, игровой зал проработал около двух недель.