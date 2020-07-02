На завершение строительства ЕКАД на год раньше потратят 2 млрд рублей

22:58 | 2.07.2020

Фото: bashinform.ru

Свердловская область получит из федерального бюджета дополнительные 2 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию ЕКАД. Как рассказали в департаменте информполтики региона, благодаря финансированию работа над замыкающим участком позволит завершить стройку на год раньше.



«Сегодня по указанию Президента России правительство выделит дополнительные средства в размере 2 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Этот проект даст возможность разгрузить один из крупнейших транспортных узлов нашей страны и ускорить автомобильное сообщение. Выделенные средства позволят быстрее завершить стройку и ввести дорогу в эксплуатацию», – сказал председатель Правительства России Михаил Мишустин.



Последний шестиполосный участок дороги, III пусковой комплекс длиной 11,5 км, строят с нуля в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он будет соединять Полевской и Челябинский тракты.



После завершения работ за счет ЕКАД улично-дорожная сеть Екатеринбурга будет значительно разгружена.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»