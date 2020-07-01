Депутат Госдумы озадачен ситуацией с компьютерной томографией в частных клиниках Екатеринбурга

Депутат Госдумы из Екатеринбурга Дмитрий Ионин направил главе Росздравнадзора Алле Самойловой запрос об организации проверки свердловских больниц, отказывающих проводить жителям компьютерную томографию.По словам народного избранника, который недавно сам переболел коронавирусом, «в регионе вдруг резко «сломались» томографы в частных клиниках, а в муниципальных больницах нереальные очереди по 200 человек в день», – пишет Ионин в своем Facebook.Депутат предлагает две версии происходящего:– Частные клиники боятся закрытия на карантин в случае выявления Covid-положительных пациентов. Однако данное предположение тут же отметается в связи с работой частных медицинских учреждений в других регионах страны.– «Монополия на формирование и управление статистикой», – как это называет Ионин. Речь идет о контроле статистических данных и подсчете пациентов, зараженных коронавирусом, муниципальными медицинскими учреждениями. Депутат проводит аналогию между отказом в проведении томографии в июне и апрельским отказом лабораторий в тестировании граждан на коронавирус для контроля Роспотребнадзором данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией.Для выявления истины Ионин и направил в Росздравнадзор депутатский запрос. «Потому что это вопрос здоровья, а, часто, жизни и смерти, для многих пациентов. И потому, что реальность этой проблемы я ощутил, в том числе, на себе», – отмечает народный избранник.