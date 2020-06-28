Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,1 балла

13:57 | 29.06.2020

Фото: yandex.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся выше допустимого для снятия ограничений значения. Сегодня Rt — 1,1.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 26 июня – 193; 27 июня – 216; 28 июня – 209; 29 июня – 214. Сумма – 832.



Дата – количество заболевших: 22 июня – 197; 23 июня – 182; 24 июня – 181; 25 июня – 192. Сумма –752.



Rt – 832/752=1,11



Напомним, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 214 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 12516 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»