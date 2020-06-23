Житель Екатеринбурга отсудил у страховщиков более 200 тысяч рублей

21:55 | 23.06.2020

Фото: news.myseldon.com

Свердловский областной суд вынес решение по спору между екатеринбуржцем и страховой компанией АО «СОГАЗ», передает агентство «Новый день».



Инцидент, о котором идет речь, произошел в феврале 2019 года. Мужчина ехал на поезде Тюмень – Екатеринбург; ночью он попытался забраться на верхнюю полку, однако пострадавший упал и сильно ушибся. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга легкой степени тяжести, мягких тканей височной области, ушиб поясничной области. Всего на больничном мужчина пробыл более месяца.



Будучи клиентом страховой компании АО «СОГАЗ», пострадавший обратился в организацию с заявлением о выплате страхового возмещения. Там запросили пакет различных документов, по предоставлении которых выплата все равно не была произведена.



Тогда пострадавший подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с компании страховое возмещение – 166,5 тысяч рублей, штраф в размере 50% от указанной суммы, проценты за пользование чужими денежными средствами – 4 614 рублей, а также компенсации морального вреда и расходы на оплату услуг представителя.



Суд удовлетворил требование частично: с ответчика взыскано страховое возмещение 166 500 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 4 614 рублей, 1 тысяча рублей компенсации морального вреда, 50 тысяч рублей штрафа, расходы на оплату услуг представителя – 15 тысяч рублей. В итоге вышло около 237 тысяч рублей.



И истец, и ответчик не согласились с решением суда и обжаловали его в Свердловском областном суде. Ответчик считал недоказанным факт причинения вреда здоровью истца. Истец посчитал штраф слишком маленьким.



Факт падения екатеринбуржца с верхней полки поезда была сочтен судебной коллегией доказанным, а доводы пострадавшего об увеличении штрафа были проигнорированы. Решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»