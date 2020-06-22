Новости дня
23:03 | 22.06.2020
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области стало больше ДТП с выездом на встречку
Так, с начала года в области произошло свыше 250 таких ДТП. В них погиб 51 человек и более 300 человек получили травмы.
«По всем трем показателям - количество ДТП, погибшие и пострадавшие, наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие ДТП в основном происходят на трассах региона, и зачастую именно в преддверии выходных и в выходные», - сказали в ГИБДД.
В минувшие выходные также произошло несколько таких аварий. На трассе «Екатеринбург - Тюмень» водитель «Рено-Логан» совершал обгон и допустил лобовое столкновение с встречными «Опель» и «Ладой». Водитель «Рено» погиб, а четверо человек получили травмы. На дороге «Нижняя Салда - Алапаевск» водитель «Опель» выехал на встречку и столкнулся с «Мицубиси», в результате травмы получили водитель и пассажир «Мицубиси» и пассажир «Опель».
В связи с этим сотрудники ГИБДД будут проводить рейды с авиационным отрядом Росгвардии. Они будут выявлять нарушителей с помощью специального оборудования и отправлять изображения инспекторам ДПС. В выходные данные меры будут усилены.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
22.06.2020
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В Свердловской области стало больше ДТП с выездом на встречку
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