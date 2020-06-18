В России коронавирусом заболели еще 7 972 человека

За минувшие сутки в России подтвердили 7 972 случаев коронавируса в 83 регионах страны. Из них 2 610 случаев (32,7%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрированы 569 063 заболевших в 85 регионах.Также за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период эпидемии в России от COVID-19 скончался 7 841 человек.Из больниц по выздоровлению за сутки в России выписано 10 443 человека. Таким образом, врачи вылечили уже 324 406 человек.