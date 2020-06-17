Андрей Кабанов выступил в поддержку Максима Шибанова

11:21 | 18.06.2020

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Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов обратился к православному активисту Максиму Румянцеву, который написал заявление на Максима Шабанова, толкнувшего его во время протестов в сквере у Театра драмы в прошлом году.



«Мой товарищ Максим Румянцев ходил и приставал к людям, называл их бесами. С ним я начинал свою службу чтецом в храме, и для меня было удивительно, что мой православный товарищ ходит и провоцирует людей. Парень (Максим Шибанов,- прим ред.) естественно, возмутился, почему он бес, я бы тоже возмутился»,- отметил Кабанов.



Кабанов сравнил Румянцева с основателем Среднеуральского женского монастыря скандальным схиигумена Сергия, которого «тоже все бесы, все масоны, все дьяволы»



«Ты себя, Максим, повел как девочка, а не он. Упал, сделал позу, я еще думаю, он с ума, что ли, сошел? Мастер спорта по гандболу улетел в тартарары,– сообщил Кабанов,– Мне вчера говорят, что идет процесс и ты на суде попросил 500 тысяч с него! Ты не сошел с ума? Мне показали еще один ролик, где ты также провоцировал людей, какой-то парень выхватил у тебя микрофон, выбросил, ты его поднял и пошел к ментам опять писать заявление, опять у тебя все девочки, только не ты. Ты что творишь, Максимка».



Кроме того, Андрей Кабанов, являющийся чтецом храмов во имя Святого Блаженного Космы Верхотурского и во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского, попросил Румянцева забрать заявление и «перестать издеваться над православием». Он также добавил, что если Максиму Румянцеву нужны деньги, то ему эти деньги найдут.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»