В Свердловской области ещё 254 человека заразились коронавирусом

12:47 | 14.06.2020

Фото: Pixabay

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 254 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 9325 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+200), Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Североуральска, Тугулымского и Режевского городских округов.



Состояние 84 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 123 человека. Всего уральские врачи вылечили 4144 пациента.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»