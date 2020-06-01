В екатеринбургском аэропорту Кольцово усилены санитарно-противоэпидемиологические меры

16:34 | 10.06.2020

Фото: momenty.org

Международный аэропорт Кольцово, куда постепенно возвращаются рейсы и растет пассажиропоток, усилил меры санитарной профилактики, передает свердловский оперштаб.



Так в аэропорту появились:

- Тепловизионный контроль на входном досмотре в аэропорт и в зале выдачи багажа для прилетевших в Екатеринбург;

- Средства индивидуальной защиты для персонала аэропорта;

- Разметка для социальной дистанции в местах общего пользования;

- Диспенсеры во многих точках аэропорта (в день используется 50 литров средства);

- Вендинговые аппараты, в которых пассажир может приобрести маски, перчатки, антисептики.



Помимо прочего, в помещениях Кольцово стали чаще дезинфицировать стойки регистрации и зоны досмотра, а также автобусы и транспорт, используемый при обслуживании самолетов.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»