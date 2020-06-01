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20:43 | 8.06.2020
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
На Урале разыскивают пропавшего мужчину
Рост Фиалковского 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У Олега Григорьевича короткие темно-русые волосы и карие глаза. На левой руке у мужчины есть шрамы.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-53 или 112.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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