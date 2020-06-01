На Урале разыскивают пропавшего мужчину

20:43 | 8.06.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

На Урале разыскивают пропавшего 21 мая 55-летнего Фиалковского Олега Григорьевича. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина может находиться в Свердловской области.



Рост Фиалковского 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У Олега Григорьевича короткие темно-русые волосы и карие глаза. На левой руке у мужчины есть шрамы.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-53 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»