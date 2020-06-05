Путин поменял военно-административное деление России

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом военно-административном делении Российской Федерации. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, с 1 января 2021 года Северный флот станет отдельной военно-административной единицей.Теперь страна будет разделена на Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа и Северный флот.Добавим, границы Южного, Центрального и Восточного военных округов остались неизменными.