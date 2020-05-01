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11:44 | 29.05.2020
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Семикратно судимому жителю Свердловской области грозит еще один срок – за убийство собутыльника
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, об инциденте стало известно утром 27 мая. Ранее судимый 59-летний мужчина обнаружил тело местного жителя с рубленными ранами головы, когда пришел к последнему домой. Как он выразился позднее, застал хозяина жилища «холодным». Затем житель Монетного сообщил об увиденном соседям и предложил им сходит и удостовериться в смерти знакомого, после чего на место происшествия вызвали полицию.
В ходе следствия обнаруживший тело стал подозреваемым – он путался в показаниях, что вызвало у следователей СКР и оперативников сомнения в достоверности его слов. После этого мужчине пришлось признаться в содеянном.
Как оказалось, в ночь с 26 на 27 мая мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сильно повздорили. Мирным путем ссору уладить не получилось, поэтому подозреваемый прибегнул к помощи топора, коим и зарубил собутыльника. Орудие преступления мужчина выбросил в близлежащий пруд.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят ряд экспертиза, направленных на закрепление доказательственной базы. Также криминалисты ищут в пруду орудие преступления при помощи магнитного трала. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых: «Подозреваемый в совершении преступления и ранее был не в ладах с законом, имеет 7 судимостей - в 1978, 1980, 1983, 1986, 1992, 2000 и 2015 годах привлекался к уголовной ответственности по различным статьям Уголовного кодекса. Орудие преступления - топор - злоумышленник сбросил в местный водоём, дабы спрятать вещественное доказательство, скрываясь с места происшествия.
Подозреваемый известен в определенных кругах по прозвищу Колчан. Причиной криминальной разборки стало чрезмерное употребление спиртных напитков. Компаньоны поссорились из-за того, что оскорбили друг друга. Уладить эту ссору не получилось. При помощи рубящего орудия подозреваемый расправился со своим оппонентом и покинул место происшествия, забрав с собой пиво».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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