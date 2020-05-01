Семикратно судимому жителю Свердловской области грозит еще один срок – за убийство собутыльника

Следственный отдел СКР по Березовскому возбудил уголовное дело в отношении жителя поселка Монетный, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, об инциденте стало известно утром 27 мая. Ранее судимый 59-летний мужчина обнаружил тело местного жителя с рубленными ранами головы, когда пришел к последнему домой. Как он выразился позднее, застал хозяина жилища «холодным». Затем житель Монетного сообщил об увиденном соседям и предложил им сходит и удостовериться в смерти знакомого, после чего на место происшествия вызвали полицию.В ходе следствия обнаруживший тело стал подозреваемым – он путался в показаниях, что вызвало у следователей СКР и оперативников сомнения в достоверности его слов. После этого мужчине пришлось признаться в содеянном.Как оказалось, в ночь с 26 на 27 мая мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сильно повздорили. Мирным путем ссору уладить не получилось, поэтому подозреваемый прибегнул к помощи топора, коим и зарубил собутыльника. Орудие преступления мужчина выбросил в близлежащий пруд.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят ряд экспертиза, направленных на закрепление доказательственной базы. Также криминалисты ищут в пруду орудие преступления при помощи магнитного трала. Расследование уголовного дела продолжается.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых: «Подозреваемый в совершении преступления и ранее был не в ладах с законом, имеет 7 судимостей - в 1978, 1980, 1983, 1986, 1992, 2000 и 2015 годах привлекался к уголовной ответственности по различным статьям Уголовного кодекса. Орудие преступления - топор - злоумышленник сбросил в местный водоём, дабы спрятать вещественное доказательство, скрываясь с места происшествия.Подозреваемый известен в определенных кругах по прозвищу Колчан. Причиной криминальной разборки стало чрезмерное употребление спиртных напитков. Компаньоны поссорились из-за того, что оскорбили друг друга. Уладить эту ссору не получилось. При помощи рубящего орудия подозреваемый расправился со своим оппонентом и покинул место происшествия, забрав с собой пиво».