В Свердловской области задержали пьяного 17-летнего водителя без прав, совершившего опасный обгон

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На трассе Екатеринбург – Тюмень автоинспекторы Богдановича задержали 17-летнего жителя Асбеста, который без водительских прав сел за руль и в состоянии алкогольного опьянения совершил опасный обгон. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.Инцидент произошёл 29 марта на 113-м километре трассы, недалеко от деревни Паршина. Подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2114, вместе с тремя друзьями нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещён». Освидетельствование показало 0,680 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе при допустимой норме 0,16 мг/л.Молодого человека отстранили от управления, а его автомобиль эвакуировали на спецстоянку. В отношении него составлены протоколы за вождение в нетрезвом виде, отсутствие водительского удостоверения, выезд на встречную полосу и нарушение требований к тонировке. Ему грозит административный арест и крупные штрафы.Кроме того, на мать несовершеннолетнего водителя составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Также инспекторы остановили водителя BMW, который следовал за ВАЗ-2114 и нарушил правила обгона. Ему грозит штраф 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.