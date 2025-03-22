Екатеринбуржцы тратят на весеннее обслуживание автомобиля в среднем 19 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С приходом весны автовладельцы Екатеринбурга готовят свои машины к теплому сезону. По данным аналитиков Авито Товаров и Авито Рекламы, средние затраты на сезонное обслуживание составляют 19 000 рублей. Большинство предпочитают обращаться в автосервисы, а спрос на расходники и автотовары продолжает расти.Самая популярная услуга среди екатеринбуржцев — смена шин: зимнюю резину на летнюю меняют 50% автовладельцев. Треть (33%) проверяет тормозную жидкость, 29% обновляют моторное масло и фильтры, 27% балансируют колеса, а 25% уделяют внимание аккумулятору. Всего 4% опрошенных не проводят никаких специальных работ весной.В пределах 10 001–25 000 рублей на сезонное обслуживание укладываются 28% владельцев машин. До 5 000 рублей тратят 22%, а 24% — от 5 001 до 10 000 рублей. Более 25 000 рублей на подготовку авто весной выделяют 21% респондентов.К сезону готовы закупиться 95% екатеринбуржцев. Половина (50%) покупает технические жидкости, 24% — автокосметику, 16% — аксессуары для салона, 15% — новые стеклоочистители. По данным Авито, продажи тормозных жидкостей в марте 2025 года выросли вдвое, охлаждающих жидкостей — на 10%, моторных масел — на 8%.30% водителей выбирают автосервисы по удобству, 17% обращаются в официальные дилерские центры, 11% предпочитают частных мастеров, а 5% полностью обслуживают машины самостоятельно. Еще 26% совмещают услуги специалистов с самостоятельной заменой расходников.