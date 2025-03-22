В Свердловской области водители погасили штрафы на 2,2 миллиона рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области сотрудники ГИБДД совместно со службой судебных приставов провели операцию «Должник», направленную на выявление нарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов. В ходе рейда, который проходил с 17 марта по 21 марта, более 450 водителей привлечены к административной ответственности, а сумма добровольно погашенных долгов превысила 2,2 миллиона рублей.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, среди должников оказались и злостные неплательщики. Четверых из них, задолжавших в общей сложности более 800 тысяч рублей, задержали. Их автомобили изъяли и передали в Федеральную службу судебных приставов.Параллельно автоинспекторы проверили более пяти тысяч грузовиков в рамках профилактической операции. Зафиксировано 1674 нарушения, включая отсутствие диагностической карты, неправильное использование тахографов и несоблюдение норм отдыха водителей. В результате 11 транспортных средств отправлены на специализированные стоянки, а в отношении юридических лиц возбуждено 127 проверок.