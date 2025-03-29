В Екатеринбурге погиб пешеход из-за темноты

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в темное время суток. В Чкаловском районе на улице Профессионалов под колеса автомобиля попал 31-летний мужчина.По данным ГИБДД России по Свердловской области, авария случилась около 21:00 у дома №18. За рулем автомобиля «Нива» находился 51-летний водитель. Он двигался по автодороге «Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе» и не заметил пешехода, который шел во встречном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте.Инспекторы ДПС установили, что водитель был трезв. В ГИБДД отметили: «Движение пешехода в темное время суток без световозвращателей на одежде привело к трагедии». Также в ведомстве указали, что на месте ДТП отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.2 по ПДД РФ. В адрес ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» направлено предписание.Судя по фотографиям, опубликованным ГИБДД, а также по данным сервиса «Яндекс.Панорамы» за 2024 год, на данном участке нет тротуаров и уличного освещения. Возможно, пешехода могли бы спасти световозвращающие элементы на одежде, но также — обустроенные пешеходные зоны и освещение.