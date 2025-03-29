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В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара, погибли три человека

10.32 Воскресенье, 30 марта 2025
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировано 22 пожара, в результате которых погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Наибольшие последствия возгораний зарегистрированы в Алапаевске и деревне Большая Лавровка. В Алапаевске на улице Синячихенской загорелись частный жилой дом и надворные постройки. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы спецтехники, справиться с огнем удалось за 57 минут. В ходе тушения были обнаружены двое погибших. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Еще один смертельный пожар произошел в деревне Большая Лавровка. На улице Зеленой загорелся строительный вагончик, огонь охватил 15 квадратных метров. В тушении участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут, но внутри вагончика обнаружили погибшего. Причины происшествия сейчас устанавливают дознаватели МЧС и правоохранители.

По данным ведомства, в 9% случаев пожары возникли из-за короткого замыкания, столько же — из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Кроме того, в Каменске-Уральском на реке Исеть произошло происшествие на воде. Очевидцы спасли мужчину, который оказался в воде.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:45 В Екатеринбурге с 1 апреля жетоны в метро станут недействительными
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10:32 В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара, погибли три человека
16:45 Жители Сысерти обратились к новому врио губернатора с просьбой сохранить сельхозземли
15:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика спустя 30 лет
15:19 Архитекторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Свердловской области
14:50 Мошенники украли у жителей Екатеринбурга более 24 миллионов рублей за неделю
13:12 В Екатеринбурге суд рассмотрит иск руководителя организации «Азербайджан-Урал» к Роскомнадзору
12:42 В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого поленом
12:20 В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю девочку, пропавшую в районе Академический
11:50 В Асбесте погиб человек во время пожара в частном доме
11:24 ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск: один погибший и два пострадавших
10:22 В Екатеринбурге откроется инклюзивная выставка о растениях
21:49 В Кушве заброшенная гостиница признана общественно опасной
21:03 В Екатеринбурге продолжаются касающиеся Шарташского лесопарка общественные обсуждения
20:12 Шумная вечеринка в Арамиле лишила одну из тусовщиц крупной суммы
19:50 Предприниматель из Нижнего Тагила вывез лес на 4 миллиона рублей
19:23 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в четверг
17:58 В выходные в Свердловской области ожидаются температурные перепады от -7 до +14°C
17:30 Жителю Омска придётся вернуть часть похищенных у пенсионерки из Артёмовского средств
16:33 Журналисту Вечерних ведомостей не удалось задать вопрос врио губернатора Паслеру по поводу «административной карусели»
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