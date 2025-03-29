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В Свердловской области за сутки произошло 22 пожара, погибли три человека
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировано 22 пожара, в результате которых погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Наибольшие последствия возгораний зарегистрированы в Алапаевске и деревне Большая Лавровка. В Алапаевске на улице Синячихенской загорелись частный жилой дом и надворные постройки. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы спецтехники, справиться с огнем удалось за 57 минут. В ходе тушения были обнаружены двое погибших. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Еще один смертельный пожар произошел в деревне Большая Лавровка. На улице Зеленой загорелся строительный вагончик, огонь охватил 15 квадратных метров. В тушении участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут, но внутри вагончика обнаружили погибшего. Причины происшествия сейчас устанавливают дознаватели МЧС и правоохранители.
По данным ведомства, в 9% случаев пожары возникли из-за короткого замыкания, столько же — из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.
Кроме того, в Каменске-Уральском на реке Исеть произошло происшествие на воде. Очевидцы спасли мужчину, который оказался в воде.
Наибольшие последствия возгораний зарегистрированы в Алапаевске и деревне Большая Лавровка. В Алапаевске на улице Синячихенской загорелись частный жилой дом и надворные постройки. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы спецтехники, справиться с огнем удалось за 57 минут. В ходе тушения были обнаружены двое погибших. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Еще один смертельный пожар произошел в деревне Большая Лавровка. На улице Зеленой загорелся строительный вагончик, огонь охватил 15 квадратных метров. В тушении участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут, но внутри вагончика обнаружили погибшего. Причины происшествия сейчас устанавливают дознаватели МЧС и правоохранители.
По данным ведомства, в 9% случаев пожары возникли из-за короткого замыкания, столько же — из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.
Кроме того, в Каменске-Уральском на реке Исеть произошло происшествие на воде. Очевидцы спасли мужчину, который оказался в воде.
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