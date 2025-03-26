На автодороге Р-242 временно перекрыто движение в сторону Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

движение восстановлено в штатном режиме.ФКУ «Уралуправтодор» сообщает о временном полном перекрытии движения на автодороге Р-242 (км 234), расположенной в Нижнесергинском районе. Работы по ремонту дорожного покрытия затрудняют движение в сторону Екатеринбурга.В связи с этим водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.Актуальную информацию о ходе работ и изменениях в движении можно получить по телефону 8-800-200-63-06.