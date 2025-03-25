В Екатеринбурге с 1 апреля жетоны в метро станут недействительными

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский метрополитен полностью откажется от жетонов с 1 апреля. Вместо них для разовой поездки пассажиры смогут использовать QR-билеты. Об этом напомнили в телеграм-канале «Подземка Екатеринбурга».Ранее планировалось прекратить прием жетонов с 1 марта, но затем срок был продлён до конца марта. После этого жетоны станут недействительными.Продажа жетонов в кассах прекратилась ещё 1 января, однако их продолжали принимать на входе в подземку. Теперь система оплаты проезда полностью перейдёт на современные цифровые технологии.