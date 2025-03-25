Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге с 1 апреля жетоны в метро станут недействительными
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургский метрополитен полностью откажется от жетонов с 1 апреля. Вместо них для разовой поездки пассажиры смогут использовать QR-билеты. Об этом напомнили в телеграм-канале «Подземка Екатеринбурга».
Ранее планировалось прекратить прием жетонов с 1 марта, но затем срок был продлён до конца марта. После этого жетоны станут недействительными.
Продажа жетонов в кассах прекратилась ещё 1 января, однако их продолжали принимать на входе в подземку. Теперь система оплаты проезда полностью перейдёт на современные цифровые технологии.
Ранее планировалось прекратить прием жетонов с 1 марта, но затем срок был продлён до конца марта. После этого жетоны станут недействительными.
Продажа жетонов в кассах прекратилась ещё 1 января, однако их продолжали принимать на входе в подземку. Теперь система оплаты проезда полностью перейдёт на современные цифровые технологии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
23 марта 2025
23 марта 2025