В Алапаевске следователи выясняют причины смертельного пожара

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Алапаевске следователи СК России по Свердловской области проводят проверку по факту гибели двух человек в результате пожара. Возгорание произошло вечером 29 марта в частном доме на улице Синячихинская.Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, на телах погибших не обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Для установления точных причин возгорания и смерти людей назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.Следователи работают совместно с сотрудниками МЧС и полиции, устанавливая все обстоятельства происшествия.