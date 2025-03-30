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В Алапаевске следователи выясняют причины смертельного пожара
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В Алапаевске следователи СК России по Свердловской области проводят проверку по факту гибели двух человек в результате пожара. Возгорание произошло вечером 29 марта в частном доме на улице Синячихинская.
Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, на телах погибших не обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Для установления точных причин возгорания и смерти людей назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Следователи работают совместно с сотрудниками МЧС и полиции, устанавливая все обстоятельства происшествия.
Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, на телах погибших не обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Для установления точных причин возгорания и смерти людей назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Следователи работают совместно с сотрудниками МЧС и полиции, устанавливая все обстоятельства происшествия.
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В Асбесте погиб человек во время пожара в частном доме
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29 марта 2025