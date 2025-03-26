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Шахматистка из Екатеринбурга заняла третье место на турнире в Германии
Фото: ВК страница Леи Гарифуллиной | vk.com/id246351543
Международный мастер Лея Гарифуллина из Екатеринбурга вошла в число лидеров опен-турнира в Бад-Вёрисхофене (Германия), набрав 7 очков из 9 возможных. По итогам дополнительных показателей воспитанница Гроссмейстерского центра им. А. Е. Карпова и УрША заняла третье место. Об этом сообщает Федерация шахмат Свердловской области.
На соревнованиях Гарифуллина выступала под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).
Победителем турнира стал гроссмейстер Ягу ди Моура Сантиагу из Бразилии, второе место занял международный мастер Мэтью Уодсворт (Англия).
На соревнованиях Гарифуллина выступала под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).
Победителем турнира стал гроссмейстер Ягу ди Моура Сантиагу из Бразилии, второе место занял международный мастер Мэтью Уодсворт (Англия).
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