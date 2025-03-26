Шахматистка из Екатеринбурга заняла третье место на турнире в Германии

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Международный мастер Лея Гарифуллина из Екатеринбурга вошла в число лидеров опен-турнира в Бад-Вёрисхофене (Германия), набрав 7 очков из 9 возможных. По итогам дополнительных показателей воспитанница Гроссмейстерского центра им. А. Е. Карпова и УрША заняла третье место. Об этом сообщает Федерация шахмат Свердловской области.На соревнованиях Гарифуллина выступала под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).Победителем турнира стал гроссмейстер Ягу ди Моура Сантиагу из Бразилии, второе место занял международный мастер Мэтью Уодсворт (Англия).