Новости дня
12:20 | 26.05.2020
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
По всем фактам гибели людей в результате урагана на Среднем Урале возбуждены уголовные дела
Так, следственным отделом по Октябрьскому району г. Екатеринбург СК России возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) по факту гибели мужчины 1997 года рождения. По данным следствия, во время усилившейся непогоды данный гражданин выполнял обязанности машиниста козлового крана на производственной площадке по переулку Низовой в Екатеринбурге. Из-за нарушения требований охраны труда должностными лицами коммерческой организации производство работ на кране не было приостановлено во время непогоды, что, по имеющимся данным, и повлекло смертельное травмирование машиниста.
Следственным отделом по Чкаловскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти мужчины, 1983 г.р., которого во время урагана ударило дверью складского помещения на улице Самолётной в Екатеринбурге. От полученной травмы гражданин скончался на месте происшествия.
Следственным отделом по г. Сысерть СК России по Свердловской области также возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ по факту гибели мужчины, 1963 г.р., которого смертельно травмировал фрагмент крыши, сорванной сильным ветром с двухэтажного здания по улице 1 Мая в городе Арамиль.
Ещё одно уголовное дело также по ст. 109 УК РФ возбуждено следователями СКР в городе Полевском, где от травм, полученных при падении ветки тополя, погибла женщина, 1953 г.р. Трагический инцидент тоже произошёл во время урагана, в тот момент, когда женщина находилась на улице 2-й микрорайон в г. Полевской.
Во всех случаях следователями СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Для определения точных причин смерти граждан назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовных дел продолжается.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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