В Екатеринбурге на Вторчермете Lexus сбил насмерть женщину

20:59 | 21.05.2020

Фото: Е1

В уральской столице сегодня на Вторчермете Lexus, двигавшийся задним ходом, насмерть сбил женщину, об этом сообщает портал Е1.



Как рассказали в ГИБДД, стаж вождения мужчины за рулем иномарки составляет 11 лет. Он выезжал задним ходом с рынка на улицу Патриса Лумумбы и наехал на пенсионерку 1936 года рождения, переходившую наискосок проезжую часть. По словам водителя, пешехода он не видел.



В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»