В Екатеринбург прилетят россияне из Индии, Таджикистана и Киргизии

09:04 | 21.05.2020

В Екатеринбург прибудут вывозные рейсы из Индии, Таджикистана и Киргизии. Аэропорт Кольцово примет три самолёта 21, 22 и 26 мая.



21 мая запланирован рейс ABG9904 Тривандрум (Индия) – Калькутта – Екатеринбург – Москва (прибытие в 10:35 по местному времени).



22 мая самолёт полетит из Бишкека через столицу Урала в Новосибирск (приземление в 17:00).



26 мая в Екатеринбург прибудут россияне из Душанбе в 20:30 по уральскому времени.



Всего в новом расписании Минкомсвязи значатся 18 вывозных спецбортов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»